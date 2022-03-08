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Pazaryeri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Pazaryeri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, İşçi Temsilcisi Hüseyin İlhan'ın da yer aldığı görüşmede, yeni sözleşme maddelerini görüşerek karara bağladı.

Sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Tekin, kendisinin daha önce belediyede işçi olarak çalıştığını anımsatarak, işçi ücretlerine ilk 6 ay yüzde 30, ikinci 6 ay yüzde 10, ikinci yıl ise enflasyon farkı olmak üzere sözleşmeyi imzaladıklarını ifade etti.

İşçilerin halini iyi anladığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çok zengin bir belediye değiliz ama sizlerin de kıymetini bilirim. O yüzden sendika ile gayet güzel bir şekilde orta yolda buluştuk. Birbirimizin kıymetini bilerek çalışacağız. Herkes işini düzgün yaparsa hiçbir problem yaşamayız, herkese hayırlı olsun."

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Belediye İş Sendikası, Hüseyin İlhan, Bilecik, işçi, Güncel, Haberler

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