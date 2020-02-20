Paydaşlar, 'sebze fidesi üretim tesisi'nin geleceği için buluştu

20.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:18

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çiftçilerimizin refahını artırmaya yönelik bir proje olan bu tesisin şehir ekonomisine katkısı her geçen gün daha da artacaktır" diye konuştu.

KOP desteği ile kurulan Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nin paydaşları;Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği yöneticileri tesisin çalışmalarını değerlendirmek,2020 ve sonrasının planlamasını yapmak üzere biraraya geldi.

BAŞKAN KAVUŞ, "BÖYLE BİR HİZMETİN ÖNÜNÜ AÇMIŞ OLMAKTAN GURURLUYUZ"

Sebze Fidesi Üretim Tesisinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Tarım Müdürü Niyazi Emrah Çerez, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Uyan katıldı. Şu an itibariyle yılda 12 milyon fide üreterek çiftçilerimize birçok yönden katkı sağlaması amacıyla kurulan tesiste üretilen ilk fidelerin toprakla buluştuğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, böylesi yararlı ve hayırlı bir hizmete imza atan tüm paydaşlara ve destek veren KOP'a teşekkür etti. 3,250 m² üretim serası, 200 m² depo ve 105 m² idari binadan oluşan ve toplam 3.700 m²'lik bir alan üzerinde kurulu bulunan tesisin, Konya ve Meram çiftçisinin rekabet gücünü artıracağına işaret eden Başkan Kavuş, "Bu toplantıyla, sebze fidelerini hastalıktan kurtaran, çiftçilerimize daha fazla kar etmelerinin yolunu açan, verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçen tesisimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdik. Toplantımızda ayrıcagelecek planlamasını paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Çiftçilerimizin refahını artırmaya yönelik bir proje olan bu tesisin şehir ekonomisine katkısı gün be gün artacaktır. Mart ayında yüzde yüz doluluğa ulaşacağız. Bu tesis, Konya'nın ihtiyacı olan hibrit tohumundan üretilen fidelerin 6'da birini, genel ihtiyacın ise 10'da birini karşılıyor. Bu işin önünü açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Böylesi yararlı bir hizmetin daha da büyümesi ve yayılması için zaman zaman biraraya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BU TESİS KONYA ADINA ATILMIŞ EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ"

Daha sonra söz alan Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise Konya çiftçisine büyük yarar sağlayacak bu tesisin hayat bulmasında verdiği destekten dolayı Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Açılışının kısa bir süre önce gerçekleşmiş olmasına rağmen bugün yüzde 70 doluluğa ulaştığını ve alınan siparişlerle bu doluluğun Mart ayında yüzde yüze oluşacağını ifade eden Kavuneker, "Şu an lavanta ve küçük baş hayvanlar için mera bitkilerinin fideleri üretiliyor. Bu tesis Konya adına önemli bir adım. Çünkü alınan fideler tarlada daha çabuk uyum sağlıyor. Dışarıdan gelen fideler nem ve sıcaklık farkından dolayı 15-20 gün gecikmeli oluyor. Burası ari bir işletme. Sulama, ilaçlama otomatik. Herşey mühendisler gözetiminde gerçekleşiyor" dedi. Projeye destek veren herkese sebze üreticileri adına teşekkür eden Konya Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Uyan'da "Konya'da olmaz yapılamaz denilen bir düşünceyi bu tesis sayesinde kırdık. Bugün geldiğimiz noktada tesis, doluluk oranına ulaşmak üzere. Başarının artarak devam etmesi için birlikteliğimiz ve buluşmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler