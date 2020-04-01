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Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Patlayan tekerle tehlikeli yolculuk

Patlayan tekerle tehlikeli yolculuk Bursa-Ankara yolunda patlayan iki tekeri de kilometrelerce yol alan kamyon faciaya davetiye çıkardı.

01.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:32
Patlayan tekerle tehlikeli yolculuk

Patlayan tekerle tehlikeli yolculuk

BURSA - Bursa-Ankara yolunda patlayan iki tekeri de kilometrelerce yol alan kamyon faciaya davetiye çıkardı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Bursa istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan kamyonun arka sağ tarafında bulunan iki lastiği Ümitalan mevkiinde büyük bir gürültü ile patladı. Yaklaşık 10 kilometre arka sağ lastiklerinin ikisi de patlak şekilde neredeyse jantları üzerinde ilerleyen kamyon, trafikteki araçları da büyük riske attı. Lastik parçaları sağa sola savrulurken, bu görüntüler yolda seyahat eden diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İnegöl girişinde polisler tarafından durdurulan kamyonet parka çekilirken, şoför hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Patlayan tekerle tehlikeli yolculuk

Kaynak: İHA

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Patlayan tekerle tehlikeli yolculuk
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