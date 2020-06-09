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Patentli Trabzon hasırı yeniden "altın günleri"ni yaşamaya hazırlanıyor

Makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırı, koronavirüs salgını nedeniyle azalan ihracat sonrası iç piyasada farklı ürün grupları ve fiyatlarıyla görücüye çıktı.

09.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:29

Makine kullanılmadan 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırı, koronavirüs salgını nedeniyle azalan ihracat sonrası iç piyasada farklı ürün grupları ve fiyatlarıyla görücüye çıktı.

Hurda ve külçe altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan Trabzon hasır takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşuyor. 31 ile 32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin ilmek ilmek örülmesiyle yapılan hasır takılara çeşitli şekiller verilebiliyor.

Trabzon hasırının emektar örücüleri, bir araya getirdikleri altın telleri hasıra dönüştürmelerinin ardından şehir merkezindeki altın işleme atölyelerine getiriyor. Buradaki ustaların ellerinde son şekillerini alan hasırlar, özellikle yeni evlenecek çiftler için kuyumculardaki vitrinlerde yerini alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde altın fiyatlarında yaşanan istikrarsız tablo ve düğünlerin ertelenmesi, her yıl mayıs ayında satışları artan Trabzon hasırına da olumsuz yansıdı.

Normalleşme süreciyle birlikte kuyumcular, iç piyasada satışların hareketlenmesini bekliyor.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından verilen erken uyarı sayesinde kendilerinin de bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

Sağlığın her şeyden önemli olduğu ilkesiyle hareket ettiklerini ve bu kapsamda tüm kuyumcuların bir ay süreyle kapatıldığını aktaran Yazıcı, vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla da bazı kuyumcuların geçici olarak açık kaldığını belirtti.

Yazıcı, düğünlerin vazgeçilmezi olan Trabzon hasırında, bu yıl salgın nedeniyle henüz istenilen satışın yapılamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mart ayında İstanbul'daki uluslararası fuarlara çok iyi hazırlanmıştık. Fuarlar iptal olduğu için bu ürünleri artık iç piyasaya pazarlamamız gerekiyor, bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah normalleşme süreci istenildiği gibi gider ve bu yazı güzel bir şekilde geçiririz. Şu anda bunun da sinyallerini alıyoruz. Kuyumcularda bu haftadan itibaren bir hareketliliğin olduğunu ve siparişlerin gelmeye başladığını görüyoruz."

Dünya genelinde altın fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalara değinen Yazıcı, gram altının 350 ve 400 lira arasında değişen fiyatlara satıldığını, bu nedenle Trabzon hasırının fiyatının da yükseldiğini ifade etti.

"8 ve 14 ayar hasır seti çalışmasına başladık"

Yazıcı, herkesin alım gücünün farklı olduğunu, bu nedenle bazı yeni ürün gruplarının üretimine başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Trabzon hasırı bir dünya markası haline geldi. En fazla rağbet gören 22 ayar altın set fiyatı 50 ve 100 bin lira arasında değişiyor. Orta ve daha geniş ürünlerin fiyatı 200 bin liraya kadar çıkabiliyor. Vatandaşlarımızın alım gücüne bağlı olarak talebe göre 8 ve 14 ayar Trabzon hasır seti çalışmasına başladık. Ülke genelinde farklı ürünlerde olduğu gibi Trabzon hasırında da artık istenilen ayarda üretim yapılacak."

Ülke geneline bakıldığında özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 22 ayar hasır bileziğe talebin çok fazla olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "14 ve 8 ayar olan hasırlar ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha fazla rağbet görüyor. Çalışmalarımızı bu yönde hızlı bir şekilde tamamladık. Atölyelerimiz ve tasarımcılarımız bu anlamda işlerini yapıyorlar." dedi.

Yazıcı, temmuz ayından itibaren düğün sezonunun başlamasını beklediklerini de belirterek, ekim ayına kadar devam edecek düğünlerle hasırda bekledikleri rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Patentli Trabzon hasırı yeniden 'altın günleri'ni yaşamaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

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