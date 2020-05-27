Park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra parka girdi: 1 yaralı
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Park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra parka girdi: 1 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.

Park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra parka girdi: 1 yaralı
27.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:26

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim Y. idaresindeki 35 TIJ 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 45 AE 404 ve 34 HG 3036 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, yaklaşık 250 metre kontrolsüz şekilde gittikten sonra Fatih Parkı'nın içine girdi. Otomobil ağaçlara çarparak durabilirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan İbrahim Y., Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'SIKIŞTIĞI YERDEN BEN ÇIKARDIM'

Kaza sırasında olay yerinden geçen ve yaralı sürüyü bulunduğu yerden çıkardığını anlatan Emre Öclü, "Yolda yürüyordum. Bir gürültü duydum baktığımda aracın uçtuğunu gördüm. Koşarak olay yerine geldim. Adamın ayağı gaz pedalı ve koltuğa sıkışmıştı. Koltuğu gevşettim. Gaz pedalını da çektim. Adamı sıkıştığı yerden ben çıkardım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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