Park Etmesine Yardım Ettiği Sürücü Tarafından Ezildi

? Hindistan'da bir adam, otomobilini park etmesine yardım ettiği acemi sürücünün gaza basması sonucu aracın altında kaldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün otomobilini park etmeye çalıştığı görülüyor. Uzun uğraşlar sonucu otomobilini park edemeyen sürücüye, o sırada orada bulunan bir adam yardım ediyor.

Aracın arkasında durup, sürücüye işaret ederek ne şekilde park etmesi gerektiğini gösteren adam, sürücüyle aracın camından kısa bir konuşma yaptıktan sonra, aracın önüne geçerek işaret etmeye devam ediyor.

Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, kendisine yardım edem adamı ezerken, park yerinden çıkmakta olan motosikletli iki kişiye de çarpıyor.

Aracın altında kalan adama, olayı gören çevredekiler yardım etmeye çalışıyor. Adam hala aracın altındayken geri gitmeye çalışan sürücü bu kez de park halindeki motosikletlere çarpıyor. Sürücünün, sürekli çarpıp durmasına sinirlenen bir görgü tanığı ise aracın kapısını açarak sürücüye müdahale etmeye çalışıyor.

Yerel medya, yaralı yardımseverin olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Kaynak: DHA