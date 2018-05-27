Kahraman Genç, Balkondan Sarkan Çocuğu Binanın Dış Cephesinden 4. Kata Tırmanarak Kurtardı
Fransa'nın başkenti Paris'te kahraman genç, 4. kattaki balkondan sarkan küçük çocuğu binanın dış cephesinden tırmanarak kurtardı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı.
4. KATTAN SARKAN ÇOCUĞU DIŞ CEPHEDEN TIRMANARAK KURTARDI
Fransa'nın Başkenti Paris'teki 18.bölgesinde bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı.
KÜÇÜK ÇOCUĞU GÖRENLER KORKUYLA BEKLERKEN O TIRMANMA KARARI ALDI
Balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken fiziki kondisyonu iyi olan Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmanma kararı aldı.
ÇOCUĞU KURTARDI, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Daha sonrasında 4'üncü kata tırmanıp çocuğu içeri aldı. Sosyal medyada büyük yankı alan görüntülerden sonra, Gassamai'nin onur ödülüne layık görülmesi istendi.
AİLESİNDEN ALINIP ÇOCUK YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ
Küçük çocuğun ise polis tarafından, ebeveynlerinin sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ailesinden alınıp çocuk yurduna götürüldüğü öğrenildi.