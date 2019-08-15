Paris'te bir hırsız, posta kutularına bırakılan anahtarlarla 70'ten fazla ev soydu

Paris'te bir hırsız, posta kutularına bırakılan anahtarlarla 70'ten fazla ev soydu

Fransa’nın başkenti Paris’te, bir hırsızın, posta kutularına atılar anahtarlar sayesinde 70'den fazla evi soyduğu ortaya çıktı.

15.08.2019 14:03
Paris'te bir hırsız, posta kutularına bırakılan anahtarlarla 70'ten fazla ev soydu

Fransa'nın başkenti Paris'te bir hırsız, posta kutularına bırakılan anahtarlar sayesinde 70'den fazla evi soydu.

Hırsızın yaz aylarında tatile gidenlerin, evlerindeki çiçeklerin sulanması, evcil hayvanlara bırakılacak yemlerin ihmal edilmemesi gibi gerekçelerle arkadaş ve dostları için posta kutularına bıraktıkları ev anahtarlarını ele geçirerek, soygunları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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