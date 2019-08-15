Paris'te bir hırsız, posta kutularına bırakılan anahtarlarla 70'ten fazla ev soydu

15.08.2019 14:03

Fransa'nın başkenti Paris'te bir hırsız, posta kutularına bırakılan anahtarlar sayesinde 70'den fazla evi soydu.

Hırsızın yaz aylarında tatile gidenlerin, evlerindeki çiçeklerin sulanması, evcil hayvanlara bırakılacak yemlerin ihmal edilmemesi gibi gerekçelerle arkadaş ve dostları için posta kutularına bıraktıkları ev anahtarlarını ele geçirerek, soygunları gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle