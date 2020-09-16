Evden para kasasını çaldılar kameralara yakalandılar
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Evden para kasasını çaldılar kameralara yakalandılar

- Evden para kasasını çaldılar kameralara yakalandılar Gaziantep'te sabah saatlerinde bir evden para kasası çalan şüpheliler önce kameralara sonra polislere yakalandı.

16.09.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:54

- Evden para kasasını çaldılar kameralara yakalandılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde bir evden para kasası çalan şüpheliler önce kameralara sonra polislere yakalandı.

Gaziantep'te 3 şüpheli bir evden para kasası çalarak uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri çaldıkları para kasası ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Evden para kasasını çaldılar kameralara yakalandılar

Kaynak: İHA

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