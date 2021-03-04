Para Halter Dünya Kupası, yarın Kolombiya'da başlıyor

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Kolombiya'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi dört sporcu temsil edecek.

Kadınlarda 72 kiloda Sibel Çam, 55 kiloda Besra Duman, 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar, erkeklerde ise 49 kiloda Abdullah Kayapınar podyuma çıkacak.

Dünya Kupası, 8 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki