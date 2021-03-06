Papa Francis, Ur Antik kentinde
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Papa Francis, Ur Antik kentinde

06.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:20
Papa Francis, Ur Antik kentinde

Katoliklerin dini lideri Papa Francisc, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye'deki antik Ur kentine geldi.

Katoliklerin dini lideri Papa Francisc, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye'deki antik Ur kentine geldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında Necef'teki temaslarının ardından Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasıriye'ye geçti. Nasıriye Havaalanında Nasıriye Valisi Abdulgani el-Esedi tarafından karşılanan Papa, Ur antik kentine geldi. Irak'taki dini gruplarının temsilcileriyle bir araya gelen Papa Francis'in hac merasimi yapması bekleniyor.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'ı ziyaret ediyor. - NASIRİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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