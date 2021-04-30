Pandemide online iş yazılımlarına talep yüzde 40 arttı

Online bulut (SaaS) çözüm geliştiricisi YSM ve PİR yazılım şirketleri, kullanım ve kanal ağını 2021 yılında daha da genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Online bulut (SaaS) çözüm geliştiricisi YSM ve PİR yazılım şirketleri, kullanım ve kanal ağını 2021 yılında daha da genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu genişletme hedefini gerçekleştirmek için 2021 yılını "Entegrasyon ve Dijitalleşme Yılı" ilan ettiklerini ve Mart sonu itibariyle 1.200'ün üzerinde şirket kaydını geçtiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yeni normal döneme daha hazırlıklı, daha rekabetçi olmak isteyenlerin, kayıp ve kaçaklarını kontrol edip karlılığını iyileştirmek isteyenlerin yazılımlara yatırımlarının arttığı vurgulandı.

YSM ve PİR yazılım grup şirketlerinin CEO'su Bilgisayar Yük. Müh. Sedat Yazıcı, "Türkiye'nin yazılım ihracatı ile yerli yazılımda önde gelen şirketlerinden olan YSM ve PİR yazılım şirketlerinin çözümlerini internet sitemiz üzerinden sunuyoruz. Her müşteri kendisine uygun bir çözümü bu portalden kullanıyor" dedi. Dijitalleşme servislerini yaygınlaştırmaya odaklandıklarını ifade eden Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Pandemide YSM ve PİR online iş yazılımlarına talep yüzde 40 arttı. Dijitalleşme yatırımları pandemi ile birlikte hızlandı, on yıllık yatırım bir buçuk yılda yapıldı. Dijitalleşme yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında dijitalleşme servislerimizi hem geliştirmeyi hem de yaygınlaştırmaya odaklandık. Zaman ve hız kazandıran sıfır hatayla kullanıcılarımızın e-fatura gibi yasal zorunluluklarını yerine getirirken, aynı zamanda operasyonel yükü hafifleterek, kullanıcının eksiksiz ve hatasız işlem yapmasını sağlıyoruz. Tüm bu artıları ve yönetsel çıktıları harmanladığımız dijitalleşme e-servislerimizi yıllık hizmet olarak lisanslama (SaaS) modeliyle sunuyoruz. Bu e-servislerimizi kullanan memnun müşterilerimizle ve bu müşterilerle bizleri buluşturan 5 ülkedeki bayi kanalımız vasıtasıyla yaygınlaştırıyoruz. Harici sistemlerle (ERP ve Ön Muhasebe yazılımlarıyla, E-ticaret yazılımlarıyla) entegre çalışacak API servislerimizi hızla geliştiriyoruz. Başta logo yazılım, SAP B1 olmak üzere çeşitli işbirliği ve çözüm geliştirme ortaklıklarıyla bu API servisimizi de kullanarak müşterilerimizin mevcut kurumsal yazılım yatırımlarını koruyarak YSM, PİR ve JAN çözümlerimizle entegre olmasını çok kolaylaştırdık."

"7 DİLDEKİ YAZILIMLARIYLA 12 ÜLKEDE KULLANILIYOR"

YSM ve PİR yazılım şirketlerinin 2010 yılından bu yana, bulut tabanlı yazılım çözümleriyle 5 ülkede ve 7 farklı dilde hizmet veren yazılımları ve iş ortaklarıyla hareket ettiğini belirten Sedat Yazıcı, "Dijitalleşmeyi maksimize edecek elektronik servisleri sunuyoruz" YSM ve PİR Yazılım şirketlerinin Dijitalleşmeyi maksimize edecek elektronik servislerini yasal zorunluluk ve operasyonel kolaylık şeklinde 2 başlıkta toplayabiliriz. Firmalara, şirketlere, KOBİ'lere yasal zorunluluk olarak e-smm, e-fatura, e-mutabakatı; operasyonel kolaylık olarak ise e-tahsilat, e-banka ve e-sigortayı sunuyoruz. Yatırımcıların da radarında olan PİR Yazılım olarak kendi öz kaynaklarımız ile AR-GE ve Pazarlama çalışmalarımızı yürütürken almayı planladığımız yatırımla yurtiçi ve yurtdışı pazarımızı genişletmeyi ve satışlarımızı en az 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı