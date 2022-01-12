Pamukkale'deki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Dünyaca ünlü travertenleri, antik kentleri ve termal kaynaklarıyla farklı alternatifler sunan Pamukkale'deki oteller, yarıyıl tatiline tam dolulukla girmeye hazırlanıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021'de ören yerleri arasında 1,2 milyon ziyaretçiyle ikinci sırada yer alan Hierapolis-Pamukkale, yeni yılda 3 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Tatil merkezleri ile büyükşehirler arasındaki rotada bulunması nedeniyle yaz döneminde ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Pamukkale, kış döneminde de termal tesisleriyle ön plana çıkıyor.

Ziyaretçilerini beyaz travertenlerin üzerinde balon ve yamaç paraşütü yapma imkanlarıyla karşılayan Pamukkale, özellikle yarıyıl tatilinde çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor.

Diğer tatil merkezlerine göre daha uygun ödeme koşullarında seçenek sunan Karahayıt bölgesindeki oteller, yarıyıl tatili döneminde rezervasyon yoğunluğu yaşıyor.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, okullarda ilk yarının sona ermesine günler kala 7 bin 150 yatak bulunan Pamukkale'deki otellerde rezervasyonların yüzde 90 dolduğunu bildirdi.

Şen, "Ara tatilde yoğun bir yerli misafir bekliyoruz. Bölgemizdeki bazı tesisler şimdiden doldu. 2021 yılında 1 milyon 205 ziyaretçiyle sezonu kapattık. Türkiye'deki müze ve ören yerleri arasında en fazla ziyaret edilen ikinci yer olduk. Bölgedeki gece aydınlatması çalışmalarının tamamlanmasıyla bu yıl 3 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı planlıyoruz. Bu istatistikler bizim geleceğe umutla bakmamıza neden oluyor. Bu yıl, ziyaretçi sayısında 2019 yılında kırdığımız 2 milyon 600 bin rakamını aşmayı hedefliyoruz" dedi.