Palandöken: "Şoför esnafının ticari akaryakıta ihtiyacı var"

07.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:03

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şoför esnafımızın akaryakıt, araç bakım masrafları, personel maliyeleri gibi tüm kalemlerde giderleri arttı. Dolmuşçudan taksiciye tüm şoför esnafımızın ticari akaryakıta ihtiyacı var" dedi.



Tüm kalemlerde şoför esnafının giderlerin arttığını belirten (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halk otobüsçüsünden dolmuşçusuna minibüsçüsünden kamyoncusuna ve taksicisine kadar tüm şoför esnafımız artan maliyetler karşısında zorluklar yaşıyor. En önemli giderlerden akaryakıt başta olmak üzere, araçların muayene ve bakım masrafları, yedek parça fiyatlarının son derece artması, sigorta ödemeleri, trafik sigorta primleri, personel masrafları derken esnafımızın tüm kalemlerde maliyeti arttı. Şartların zorlaşması esnafımızla birlikte vatandaşa da yansıyor" diye konuştu.



"Ulaşım sektörünün desteklenmesi enflasyonu düşürür"



Şoför esnafının ve dolayısıyla ulaşım sektörünün desteklenmesinin enflasyonu da düşüreceğini vurgulayan Palandöken, "Artan maliyetler karşısında zorluk çeken şoför esnafımız en çok akaryakıtta destek bekliyor. Çiftçilere olduğu gibi şoför esnafımıza da ticari akaryakıt verilmesi en önemli ihtiyaç. Çünkü akaryakıt A'dan Z'ye hem esnafımızı hem vatandaşımızı hem de dolayısıyla enflasyonu yakından ilgilendiriyor. Ticari akaryakıt desteğinin verilmesi ulaşımda en önemli maliyet kalemini düşüreceğinden, bu fiyatlara da yansıyacaktır. Ucuzlayan ulaşım sektöründe böylece enflasyon düşerken toplu taşımaya yönelim de artar. Bu da araç trafikteki araç yoğunluğunu azaltır. Aynı zamanda kaçak mazot ve on numara yağa yönelimin de azalması için şoför esnafımızın en büyük talebi ticari akaryakıt konusunda destektir" şeklinde belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA