Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 796 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 513 bin 503'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 10 artışla 30 bin 258'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 453 bin 496'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 215 milyon 539 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 63 bin 673 artarak 5 milyon 349 bin 435'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 184 artışla 24 bin 832'ye yükseldi.

Ülke genelinde 1399 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.