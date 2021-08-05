Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 661 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 660'a yükseldi.

Bu, 5 bin 908 Kovid-19 vakasının tespit edildiği 23 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 60 artışla 23 bin 635'e, iyileşenlerin sayısı 952 bin 616'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,06'yı geçti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 35 bin 764 artarak 3 milyon 568 bin 331'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1739 artarak 102 bin 375'e, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 726 yükselişle 2 milyon 947 bin 646'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ise son 24 saatte 20 bin 596 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 203 bin 706'ya yükseldiği ülkede, 13 bin 893 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 976 bin 626 oldu.

Son 24 saatte 164 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 10 bin 19'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Ülke genelinde vaka sayısı ilk kez bir günde 15 binden fazla artış gösterdi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 15 bin 263 artarak 987 bin 163'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 8 artışla 15 bin 254'e yükseldi.

Son bir günde 103 bin 374 kişiye virüs testi yapıldı, 5 bin 854 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 823 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı