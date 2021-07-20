Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 145 vakayla ülkedeki vaka sayısı 993 bin 872'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 37 artışla 22 bin 848'e, iyileşenlerin sayısı 921 bin 95'e çıktı.

Pakistan'da son 6 gündür Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 38 bin 325 artarak 2 milyon 950 bin 58'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1280 artarak 76 bin 200'e, iyileşenlerin sayısı 29 bin 791 artarak 2 milyon 323 bin 666'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 12 bin 366 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 939 bin 899'a yükseldi.

7 bin 567 kişi daha virüsü yenerken iyileşen sayısı 798 bin 955 oldu.

Son 24 saatte 93 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 7 bin 241'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Sinovac aşısının virüse karşı diğer aşılardan daha az etkili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı, Sinovac ve Pfizer aşılarının virüse karşı aynı derecede etkili olduğunu belirtti.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 758 artarak 848 bin 297'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 artışla 15 bin 95'e yükseldi.

Son bir günde 76 bin 319 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 275 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 406 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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