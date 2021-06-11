Pakistan'da otobüs kazasında ölü sayısı 20'ye yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletine bağlı Khuzdar kentinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço arttı. Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 18 yükseldiğini belirtti. Yaralı sayısı ise 50 olarak açıklandı. Yerel polis, kazanın aşırı hızdan kaynaklandığını aktardı.

Yerel kaynaklar da kazanın otobüsün yüksek hızla keskin bir dönüş yaptığı sırada meydana geldiğini ifade etmişti. - BELUCİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı