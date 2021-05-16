Pakistan'da, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi
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Pakistan'da, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi

Pakistan'da, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Birkaç dini grubun çağrısıyla başkent İslamabad'ın G-9 bölgesinde bir araya gelen yüzlerce motosiklet ve otomobil sürücüsü, buradan parlamento binasının bulunduğu Demokrasi Kavşağı'na hareket etti.

Araçlarına Filistin ve Pakistan bayrakları asan ve Demokrasi Kavşağı'nda duran protestocular, burada İsrail karşıtı slogan atarak, Filistin halkına yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Öte yandan göstericiler, Filistin ile dayanışma mesajları da verdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
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