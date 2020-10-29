Pakistan Başbakanı Khan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Pakistan Başbakanı Imran Khan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'inci yılını yayınladığı mesaj ile kutlayarak, "Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" dedi.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'inci yılını yayınladığı mesaj ile kutlayarak, "Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş ülkeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yılını kutlamaya devam ediyor. Pakistan Başbakanı Imran Khan sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Türkiye'nin liderlerini ve Türk halkını en içten dilekleri ile kutladığını ifade etti. Khan, atalarının emperyalist güçlere karşı verilen görkemli mücadelede Türk halkının yanında yer aldığını aktarırken, "Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yılında Türkiye'nin liderlerini ve halkını en içten dileklerim ile kutluyorum. Atalarımız, emperyalist güçlere karşı verilen görkemli mücadelede Türk halkının yanında yer aldı. Çağdaş zamanlarda, ülkelerimiz vazgeçilmez ortaklardır. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı