Öztrak: "CHP iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak"
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Öztrak: "CHP iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak"

21.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

Öztrak: 'CHP iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak'
Öztrak: 'CHP iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak'
Öztrak: 'CHP iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak'
Öztrak: 'CHP iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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