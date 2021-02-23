Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi
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Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

23.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:43
Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

ALİ ÇAĞLAR TINBEK / AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ALİ ÇAĞLAR TINBEK/ AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf eden M.Y isimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında dün gece İstanbul Eyüpsultan'da bulunan adresine baskın düzenlenmişti. Baskın sonucunda gözaltına alınan M.Y. isimli kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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