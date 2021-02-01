Özlem Ertan'dan "Dolunay Ayini"

Özlem Ertan, bu romanında İstanbul'un pagan dönemiyle bugününü, tanrıçalarla günümüz kadınlarını bir araya getiriyor.

Özlem Ertan, bu romanında İstanbul'un pagan dönemiyle bugününü, tanrıçalarla günümüz kadınlarını bir araya getiriyor. Dolunay Ayini'nde sinema ve çizgi roman dünyasının en popüler karakterlerinden biri olan Anadolu kökenli tanrıça Hekate de var.

Özlem Ertan, İstanbul tarihinde büyük önemi olan, antik çağda Emirgan'da, Kadıköy'de ve tarihi yarımadada tapınakları bulunan ay, cadılık ve yeraltı tanrıçası Hekate'ye farklı ve insani bir açıdan yaklaşıyor.

Ertan, daha önce yayınlanan 'Aşık Kadınlar Denizhanesi' ve 'Benim Güzel Ölülerim' adlı romanlarıyla tanınıyor.

Kaynak: Hürriyet