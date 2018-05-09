Özel Sektör Çay Firmalarına "Düşük Fiyat" Tepkisi

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, ÇAYKUR tarafından yüksek alımlar nedeniyle randevu ve kontenjan uygulamasına geçildiğini belirterek, "Bunu fırsat bilen özel sektör firmaları 2,32 lira olan yaş çay fiyatını 1,80 liraya indirdiğini bildirmiştir." dedi.

Mavi, Memişağa Parkı'nda 20 muhtar ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, ÇAYKUR'un birinci sürgünde dönümüne 570 kilogram kotayla yaş çay alım sezonuna güzel bir başlangıç yaptığını ancak ramazan nedeniyle üreticilerin çayını bir an önce satma isteğinin yoğunluğa neden olduğunu söyledi.

Son günlerde üreticilerin fazla çay topladığını dile getiren Mavi, hafta sonu yüksek kesimlerde yaş çay satışının yüksek olduğunu, ÇAYKUR'un günlük işleme kapasitesinin üzerine çıkarak bir günde 11 bin 500 ton çay alımı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Mavi, ÇAYKUR tarafından yüksek alımlar nedeniyle randevu ve kontenjan uygulamasına geçildiğini kaydederek, "Bunu fırsat bilen özel sektör firmaları 2,32 lira olan yaş çay fiyatını 1,80 liraya indirdiğini bildirmiştir. Cebimizdeki 500 lira, özel sektörün fırsatçılığı yüzünden onların cebine gitmektedir." diye konuştu.

Üreticilerin acele etmemesini isteyen Mavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ÇAYKUR kotamızı belirlemiş ve kotamız kadar yeterince çay alacaktır. Bizler de 2,32 liradan çayımızı satacağız. Özel sektöre 1,80 liraya çay vermeyelim. Biz iki gün özel sektöre çay satmazsak onların elinde çay kalmaz. ÇAYKUR'un günlük olarak yaklaşık 10 bin ton, özel sektörün 20 bin tona yakın işleme kapasitesi var. İki gün çay toplamaz ve özel sektöre çay satmazsak onların elinde çay kalmaz ve yaş çay kilogram bedeli gerçek değerine çıkar."

Mavi, yaş çay üreticilerinin elindeki parayı, yabancı işçi ve özel sektörün düşük fiyata çay alması nedeniyle kaybettiğini savunarak, "Yabancı işçilere para veriyoruz, özel sektöre 500 lira düşük fiyata çay satıyoruz. Bunları yapmayalım. Üreticilerimiz kendi menfaatleri için ÇAYKUR'un açıklamasına kulak versin, özel sektöre gidip yalvarıp çay vermesinler. Bir iki gün daha beklerlerse çayını gerçek değere özel sektöre satacaktır." ifadesini kullandı.

ÇAYKUR'un üreticiyi koruduğunu ve sosyal politikaları ile bölgeyi ayakta tuttuğunu vurgulayan Mavi, üreticinin de ÇAYKUR'un güçlü olması için onu koruması gerektiğini sözlerine ekledi.