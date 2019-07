(ÖZEL) Mustafa Denizli Türk futbolunun marka değeri düştü - 3

"Traktör, İran'da seyirci anlamında en potansiyelli takım"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ERZURUM, -

Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli, İran'ın Traktör Sazi takımıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü Erzurum'da Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bu yıl Traktör ile şampiyonluk hedeflediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Futbola Tebriz'de inanılmaz bir ilgi var. Hiç şampiyonluk yaşamamış bir takım bu sene lige o iddia ile giriyor. Türkiye'den de beklentiler var, şehrin beklentisi var ve bu da size bir sorumluluk yüklüyor" dedi.

"TRAKTÖR, İRAN'DA SEYİRCİ ANLAMINDA EN POTANSİYELLİ TAKIM"

Traktör takımının bu sene büyük hedeflerle yola çıktığını söyleyen Mustafa Denizli, "İran'dan döndükten sonra üç teklif aldım. Türkiye'de çalışmayı tercih ettim. O üç takımdan biri de Traktör'dü. Traktör, İran'da seyirci anlamında en potansiyelli takımlardan biri, belki de 1'incisi. Bu yıl Traktör'de yeni bir başlangıç var. Traktör taraftarının daha önce yaşamadığı bir şampiyonluk hedefi var. Ben İran'a ilk gittiğimde onlar alt ligdeydi ve bir kupa maçı oynama şansımız olmuştu. 'Maçlarına taraftar gider mi?' diye sorduğumda o zaman bir alt ligde olduğu için, fazla taraftar olmayacağını söylemişlerdi ama biz sahaya çıktığımızda saha tamamen doldu. İlk gün taraftarla buluşma töreni düzenlendi ama güvenlik doğrultusunda görüşme şansımız olmadı. Şehir, çok şirin bir şehir. Şu an ki Erzurum kadar. Tesislerimiz bir ay sonra hizmete girecek, sahalarımız hazır" açıklamasını yaptı.

"ŞEHRİN BİZDEN BEKLENTİSİ BÜYÜK"

Traktör'ün potansiyelli bir takım olduğunu ifade eden Denizli, "Takımdan ayrılan dört oyuncu var, iki oyuncu transfer ettik. Lig başlayıncaya kadar bunu telafi edeceğiz. Dört yabancıyı ilk 11'de oynatabiliyorsunuz. Ümit ediyorum ki futbol olarak iyi bir çizgi ortaya koyarız. Takımda potansiyel var. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Türkiye'den de beklentiler var, şehrin beklentisi var ve bu da size bir sorumluluk yüklüyor. Çalışmalarımız iyi gidiyor" dedi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA TÜRK OYUNCU TRANSFER EDEBİLİRİZ"

Takıma Türk oyuncu transfer edebileceklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "İran'da Türk oyuncu görmek isteyen çok fazla kişi var ama bizim kadromuzda düşünebileceğimiz oyuncuların fiyatları, oradaki standartların çok üzerinde. Boşta bir oyuncu da aradık ama bu anlamda bulamadık. Son derece seçici olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'deki oyuncular yurt dışına yüksek maliyetle gidiyorlar. Eğer şartlar uygun olursa bir Türk oyuncu alabiliriz" şeklinde konuştu.

"TEBRİZ'DE FUTBOLA İNANILMAZ BİR İLGİ VAR"

Tebriz'de futbolun çok önemli bir noktada yer aldığını söyleyen Mustafa Denizli, "Maç ortamı, antrenman ortamını düşündükçe öyle bir yaşandığında şehirde hayat durur. İnanın durur, inşallah da durur. Futbola inanılmaz bir ilgi var. Hiç şampiyonluk yaşamamış bir takım bu sene lige o iddia ile giriyor. Umarım iniş grafiği yaşamayız. Şampiyon adayı takımlar elbette var. Biz ilk kez bu adaylar arasında yer alacağız. Önümüzdeki yıl inşallah Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERİNİ KORUYAMIYORUZ"

Türkiye'nin marka olarak değer kaybettiğini vurgulayan Denizli, "Paralel gitmeyen bir transfer çalışması var. Her kulüp her gün iki üç oyuncu transfer ediyor ama gerçek öyle değil. Dört büyük takım da geçtiğimiz yıldan daha güçlü bir takım oluşturmak istiyor ama UEFA kuralları doğrultusunda bu mümkün olmuyor. Türkiye Ligi'nin marka değerini koruyamıyoruz. Burada bir çok şeye değinmek istersem çok kişi kırılacak, gücenecektir ama ortada bir gerçek var. Türkiye'nin marka değeri beş yıl öncesine göre daha düşük seviyede. Maddi olarak üzerinde olabilir ama bu ilelebet devam etmez. Bu fırsatları şimdiye kadar iyi kullanamadık" ifadesini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK ORTALAMASI 2.1 PUAN ÜZERİNE ÇIKMAZ"

Türkiye'deki şampiyonluk yarışında puan ortalamasının düştüğünü vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Geçen seneye geri dönüş yaparsak neler yaşandığını görebiliriz. Her takımın her takımı içerde, dışarda yenebilecek potansiyeli var. 8 puan farkla önde olan Başakşehir, belki tecrübe eksikliğinden belki de yaşanmamış bir duygu olduğundan şampiyonluğu kaybetti. Arkasından gelen tecrübeli rakibi şampiyonluğu kazandı. Bu sene de benzer şeyler yaşanabilir. Bu sene ne olabilir? Geçen sene yarıştan erken kopan Fenerbahçe ile yarışa sonradan dahil olmaya çalışan Trabzon bu sene yarışa daha erken dahil olacaktır. Türkiye Ligi'nin maç başına puan ortalaması 2 seviyesine düştü. Geçtiğimiz yıllarda 2.2 ya da 2.3'tü. Bu alt taraftaki takımların güçlenmesinden ya da üst taraftaki takımların güç kaybetmesinden dolayı olabilir. Şampiyonluk ortalaması 2.1 puan üzerine çıkmayacaktır gibi duruyor" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BAŞLAMAK DEĞİL BİTİRMEK ÖNEMLİ"

Taraftarların takımlarına şampiyonluk yarışında her zaman destek olmasını dile getiren Mustafa Denizli, "Şampiyonluk adaylarını artık sokaktaki çocuklar bile söylüyor. Futbolda seriler vardır. Türkiye'de iyi bir seri yakalayan takım eğer tecrübeliyse zaten ipi göğüslüyor. Başlamak çok önemli değil, bitirmek önemli. Kötü başlayıp iyi bir seri ile düşünülen her şeyi gerçekleştirebilirsin ama Türkiye'de kötü başlayan takımların iyi bir seriye geçmesi zor oluyor çünkü tepkiler çok oluyor. Taraftarın futbolda sabır kelimesini iyi bir şekilde yaşaması gerekiyor. Taraftarsan eğer iyi günde de kötü günde de o tarafta olacaksın. Hem olumlu hem olumsuz taraflarını ben Türkiye'de yaşadım. Bir takım kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde kaybeder" dedi.

"MİLLİ TAKIM BU JENERASYON İLE AMAÇLARINA ULAŞABİLİR"

Milli Takım'ın çok iyi bir jenerasyon yakaladığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Şenol Güneş, benden sonra da görev yapmış bir arkadaşımız. Milli takımda ve kulüp takımında başarılar elde etmiş, tecrübeli bir isim. Genç bir jenerasyon var. Bir çoğu yurt dışında oynuyor ama neticede bizim futbolcularımız. Şenol hoca ile iyi bir ivme yakaladılar. Fransa galibiyetinden sonra İzlanda maçında alınan sonuç herkes gibi benim için de sürpriz oldu. Her şeye rağmen Milli Takım, Şenol hoca ve bu jenerasyon ile amaçlarına ulaşabilir. Şimdi burada şöyle bir durum var; Yurt dışındaki takımlarda bulunan oyuncuların, takımlarında oynamaması çok önemli değil. Önemli olan fit olması. Oynasa da oynamasa da o oyuncular Milli takımda görev yaparlar. Ben milli takımda görev yaparken bu tip oyunculara daha çok şans veriyordum. Onlar kulüp takımlarında yapamadıklarını milli takımda yapmak için ekstra bir motivasyon sergiler" açıklamasını yaptı.

"BENCE TÜRKİYE'DE YERLİ KURALI VAR"

Türkiye'de gündemde olan yabancı kuralına dair görüşlerini de paylaşan Denizli, "Bence Türkiye'de yerli oyuncu kuralı var. Olmazsa olmaz yerli sayısı var. Yabancılar bir tane, üç tane olmuş, bunun üzerinde çok konuşuluyor. Futbol bir rekabet işidir. Dünyanın en iyi futbolcuları da gelse sen kendi içinden oynayabilecek yetenekleri çıkarıyorsan onların gelip gelmemesi çok önemli değil. Bu gün, genç futbolcu dediğin Avrupa'nın en iyi liglerine transfer olabiliyorlar. Türkiye, bazen boş işlerle uğraşıyor. Yabancı düşsün, çıksın. Lig takımların ağırlıklı kadrosunun Türk olmasını ben de istiyorum ama bu rekabet onlara da çok şey kazandırıyor. Altyapı dediğin Amerika'nın yeniden keşfi değil. Kimler nasıl çalışır, çalıştırılır, hangi antrenman türleri bunlar için iyidir. biz bunlara bakalım. Biz altyapıdaki oyuncuları yarışmacı olarak görüyoruz. Yarışmacı alanlar, daha yukarıda kendini gösteriyor. Alt kategorilerde yarışmaya başlarsan, burada yarışma şansını kaybedersin" dedi.

"İÇİNİZDE YAPILMAMIŞ OLANI YAPMA HIRSINIZ OLMALI"

Türk takımlarının Avrupa kupa kazanabilme ihtimaline ise Mustafa Denizli, "Hepsine başarılar dilerim. Şampiyonlar Ligi, UEFA, Kupa Galipleri'ne kadar bir çok kulvarda mücadele ettim. Önemli başarılar elde etmiş takımlarımız var. Burada önemli olan ülke puanının arttırılması. Bireysel olarak da ekip olarak da içinizde yapılmamış olanı yapma hırsınız olmalı" cevabını verdi.

"MİLLİ TAKIMIN BAŞARI YOLU, KÜLÜP TAKIMLARIMIZDAN DAHA KISA"

Başarı konusunda Milli takımın önünün daha açık olduğunu ifade eden Denizli, "Avrupa Kupaları'nda başarı kısa vadede bence zor. Milli Takım bu anlamda başarıya bence daha yakın. Gruplardan çıkarsa Galatasaray ve diğer takımlarımız bu yolda gidebilir ama bu yol, Milli Takım'da bence daha kısa" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN BİR TAKIMLA MAÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bir Türk takımıyla hazırlık maçı yapmak için girişimde bulunacaklarına değinen Denizli, "Kampın sonuna doğru konuşacağım bir kaç arkadaşım olacak. Kulüp, başkan, yönetim ve taraftar bu konuda çok istekli. Önümüzdeki hafta girişimler olacak" açıklamasında bulundu.



Kaynak: DHA