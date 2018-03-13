Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde amatör bir balıkçı oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı.

Pazarcık ilçesinde kasap olan ve aynı zamanda amatör olarak balıkçılık yapan Evrin Deniz, Kartalkaya Barajı'nda oltayla 1 metre 70 santimetre boyunda 45 kiloluk yayın balığı yakaladı. Evrin Deniz, bu boyutlarda bir balığı daha önce hiç görmediğini ve oltayla tuttuğu yayın balığını arkadaşlarıyla birlikte sudan güçlükle çıkardıklarını kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ