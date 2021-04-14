(Özel Haber) Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama

Maç sırasında oruçlarını açan Ankara Keçiörengücü futbolcuları yaşanan olayın bu kadar gündeme geleceğini tahmin etmediklerini dile getirerek şaşırdıklarını ifade etti.

Maç sırasında oruçlarını açan Ankara Keçiörengücü futbolcuları yaşanan olayın bu kadar gündeme geleceğini tahmin etmediklerini dile getirerek şaşırdıklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 30. Hafta mücadelesi de GZT Giresunspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü futbolcularının Ramazan ayı sebebi ile maçın 10. dakikada oruçlarını saha içinde açmaları gündem olmuştu. O futbolculardan Uğur Utlu, Burak Aydın ve Abdulkadir Korkut, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Futbolcular olayın bu kadar gündeme gelmesine şaşırdıklarını belirtirken, Başkan Sedat Tahiroğlu ve teknik direktör İlker Püren'in oruç konusunda kendilerine zorluk çıkarmadıklarını dile getirdi.

Utlu: "Bu kadar gündeme geleceğini düşünmüyorduk"

Maçtan bir gün önce kaleci Metin Uçar ile iftarı planladıklarını belirten Ankara Keçiörengücü futbolcusu Uğur Utlu, "Maçtan 1 gün önce kalecimiz Metin ile bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi de niyetliydi. Ezan okunduğunda oyunu durdurup iftarımızı açmayı düşünmüştük. Kendisi de o dakikalarda onu yaptı. Oyun durunca orucumuzu su ve hurma ile açtık. Bu kadar gündeme geleceğini düşünmüyorduk. Başkanımıza ve hocamıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizim her zaman arkamızda durdu. Allah kabul etsin bu tuttuğumuz oruç şampiyonluklara bile bedel diyebiliriz. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, bunun bu kadar çok abartılacağını düşünmüyorduk. Allah inşallah nice Ramazan'lara ulaşmayı nasip eder. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Allah bayrama da ulaştırmayı nasip etsin. Hani diyorlar ya 'Size etki ediyor mu?' diye. Allah'a hamdolsun bizi hiç etkilemedi" diye konuştu.

Aydın: "Onlar 2 gün yemek yemedikleri halde oruçlarını tutabiliyorlar"

Olması gerekeni yaptıklarını vurgulayan Ankara Keçiörengücü futbolcusu Burak Aydın da, "İlk önce bu kadar büyütüleceğini düşünmüyorduk. Maçın ardından arkadaşlarımız telefonu eline aldığında sosyal medyada gündemin birinci maddesi olmuş. Gerçekten çok şaşırdık. Olması gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Tamam maç yapıyoruz ama gerçekten sadece bir 90 dakika. Zaten 10. dakikasında orucumuzu açtık. Çok zor şartlar altında kalan insanlar var. Onlar 2 gün yemek yemedikleri halde oruçlarını tutabiliyorlar. Bizim için anormal bir durum yok bence. Şaşkınız. Gelen tepkiler, videolar ve capsler var. Maçta da tutulabilir. Başkanımızın da zaten 'oruç tutmazsınız' gibi bir kısıtlaması yok. Ona da çok teşekkür ediyorum. Kulüpte isteyen orucunu tutuyor isteyen tutmuyor. Özgür bir ortam var. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz normal bir durum bu" dedi.

Giresunspor futbolcusu ile iftar ettiklerini belirten Aydın, "Maçın 12. dakikasıydı sanırım. Kenara orucumuzu açmaya gittik. Hurma almış sağlık ekibimiz. Hurmayı yerken Giresunspor'un stoperi Diarra da niyetliymiş. O da arkamızdan gelerek hurma istedi. Sağlık ekibimizde sağ olsun hurma ikram etti. O da nasiplendi. Çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Korkut: "Ben İslamiyet'in gerektirdiği şekilde yaşamaya çalışıyorum"

İftar menüsünün zengin olduğunu dile getiren Ankara Keçiörengücü'nün sağ beki Abdulakdir Korkut ise, "Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Çok abartılacak bir şey değildi. 1 ay tutamayacaksak neden yaşıyoruz. Müslümanız sonuçta. Ben İslamiyet'in gerektirdiği şekilde yaşamaya çalışıyorum. Ramazan ayında da oruç tutacağım. Oruç daha önemli benim için. Zaten ezana da az bir vakit kalmıştı. Çok zorlanmadık. Bundan sonra da zorlanacağımızı düşünmüyoruz. İftar menümüz çok zengindi. Hurmalar, muzlar, çilekler, kekler, meyve suları ve sularımız vardı. Sonradan Diarra'yı gördük. Kendisi de niyetliymiş. Beraber açtık orucumuzu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı