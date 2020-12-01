Özel araçla seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinden detaylar: Özel araçla seyahat izni için HES kodu gerekiyor mu?
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Özel araçla seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinden detaylar: Özel araçla seyahat izni için HES kodu gerekiyor mu?

01.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:36
Özel araçla seyahat yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgesinden detaylar: Özel araçla seyahat izni için HES kodu gerekiyor mu?

Koronavirüs vakalarının artması sonrası, yeni kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası Özel araçla seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat izni için HES kodu gerekiyor mu? Özel araçla seyahat izni için gerekli durumlar neler? sorularının cevapları merak edildi.

Artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda, sadece hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugünden itibaren hafta içi de uygulanacağı açıklanırken, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahatin nasıl yapılacağı merak konusu olmuştu.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede şehirler arası seyahatle ilgili merak edilen detaya da yer verildi. Genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyeceği ifade edildi.

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ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İZNİ İÇİN GEREKLİ DURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek. İşte zorunlu hal sayılacak 7 durum:

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI GENELGESİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İZNİ HES KODU GEREKİYOR MU? SEYAHAT İZNİ NASIL ALINACAK?

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

BİLET VE REZERVASYON KODU OLANLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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