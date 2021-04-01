Özden Cerrahoğlu kimdir? Özden Cerrahoğlu kaç yaşında, nereli? Özden Cerrahoğlu ne iş yapmakta?
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Özden Cerrahoğlu kimdir? Özden Cerrahoğlu kaç yaşında, nereli? Özden Cerrahoğlu ne iş yapmakta?

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Özden Cerrahoğlu kimdir? Özden Cerrahoğlu kaç yaşında, nereli? Özden Cerrahoğlu ne iş yapmakta?

Bir döneme damga vuran moda programıyla yıldızı parlayan Özden Cerrahoğlu, yarışmanın jüri üyesi olan ünlü modacı Kemal Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, Özden Cerrahoğlu kimdir? Özden Cerrahoğlu kaç yaşında, nereli? Özden Cerrahoğlu ne iş yapmakta?

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İşte Benim Stilim yarışma programında yarışan ve dikkat çeken Özden Cerrahoğlu kimdir? Özden Cerrahoğlu kaç yaşında, nereli? Özden Cerrahoğlu ne iş yapmakta?

ÖZDEN CERRAHOĞLU KİM?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Özden Cerrahoğlu, 1991, Hatay İskenderun doğumlu. Yarışmada stili ile dikkat çeken isim Özden Cerrahoğlu, farklı tarzı ile dikkat çekip, İşte Benim Stilim'in 2. sezonunda yarışmış ve 10. haftanın sonunda elenerek yarışmaya veda etmişti.

Dilek Ulusan
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