Özden Cerrahoğlu kimdir? Özden Cerrahoğlu kaç yaşında, nereli? Özden Cerrahoğlu ne iş yapmakta?

Bir döneme damga vuran moda programıyla yıldızı parlayan Özden Cerrahoğlu, yarışmanın jüri üyesi olan ünlü modacı Kemal Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki, Özden Cerrahoğlu kimdir? Özden Cerrahoğlu kaç yaşında, nereli? Özden Cerrahoğlu ne iş yapmakta?