ÖZCAN DENİZ'İN EHLİYETSİZ YEĞENİNDEN LÜKS ARAÇLA HIZ DENEMESİ
İstanbul DHAŞarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.
İstanbul DHA
Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.
Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.
Görüntü Dökümü: ----Sosyal medyada paylaşılan görüntü-Aracın görüntüsü