ÖZCAN DENİZ'İN EHLİYETSİZ YEĞENİNDEN LÜKS ARAÇLA HIZ DENEMESİ
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ÖZCAN DENİZ'İN EHLİYETSİZ YEĞENİNDEN LÜKS ARAÇLA HIZ DENEMESİ

İstanbul DHAŞarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

19.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:10
ÖZCAN DENİZ'İN EHLİYETSİZ YEĞENİNDEN LÜKS ARAÇLA HIZ DENEMESİ

DHA

Şarkıcı 'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.

Görüntü Dökümü: ----Sosyal medyada paylaşılan görüntü-Aracın görüntüsü

Kaynak: DHA
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