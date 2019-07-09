Özbekistan'dan "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"na destek

Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca, Özbekistan'ın Afganistan'da barışın tam olarak sağlanmasına yönelik çabaları bundan sonra da sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'dan yetkililer ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla Doha'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"nın değerlendirildiği belirtildi.

Özbekistan'ın, konferansın kararlarını ve katılımcılarınca kabul edilen barışa ilişkin ortak bildiriyi desteklediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarafların Afganistan'da geniş kapsamlı müzakere yoluyla istikrarlı barışın sağlanmasına sadık kalmaları, Afganistan sorununu çözüme kavuşturmanın tek yoludur. Özbekistan, her zaman barış sürecinin Afganistan'daki tüm siyasi güçleri ve etnik grupları kapsaması gerektiği konusunda kati fikirde oldu ve bu konuda esas rolü Afganların kendisi oynaması gerekiyor."

Afganistan'da uzun süre beklenen barışın sağlanmasına yönelik siyasi sürecin, Afganistan halkının öncülüğünde hayata geçirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Özbekistan, Afganistan'da barışın tam olarak sağlanmasına yönelik çabalarını bundan sonra da sürdürmeye hazır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Özbekistan'ın Afganistan'da barışın sağlanmasına yönelik girişimleri

Özbekistan, son yıllarda Afganistan'daki barış sürecinde aktif rol almaya başladı.

Orta Asya'daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için geçen yıl Taşkent'te 70 ülkenin üst düzey yetkililerinin katıldığı "Uluslararası Afganistan Konferansı" düzenledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansın ardından Afganistan hükümeti ve Taliban arasında herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelerin başlatılması, ülkedeki siyasi sürece Taliban'ın dahil edilmesi ve sağlanacak siyasi uzlaşmayla ülkede çatışmalara son verilmesini hedefleyen "Taşkent Deklarasyonu" imzalandı.

Taşkent'te ayrıca Orta Asya ülkeleri ile Afganistan arasındaki iş birliğinin yeni formatı olan "Orta Asya+Afganistan" (C5+1) dışişleri bakanlarının ilk toplantısı yapıldı.

Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere katılımını organize etmek için Taliban'ın Siyasi Bürosu'ndan Şer Muhammad Abbas Stanikzay'ın başkanlığında bir heyetle Taşkent'te müzakere yapan Özbekistan, Afgan meselesinde önemli aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: AA