ÖYKÜ GÜRMAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ÖYKÜ GÜRMAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

10.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:15
ÖYKÜ GÜRMAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Öykü Gürman, Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali'nde bu yıl Türkiye'yi temsil edecek. Şarkıcı, Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti

Öykü Gürman, Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali'nde bu yıl Türkiye'yi temsil edecek. Şarkıcı, sözünü ve müziğine imza attığı 'Bir Sözüne' parçasıyla katılacak. Daha önce dört kez katıldığımız festival, bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamında bütün ülkeleri temsil eden sanatçılar hazırladıkları performans ve tanıtım video'larıyla boy gösterecek.& ;

TARİHİ YERLERDE TANITIM FİLMİ ÇEKTİ& ;

14 Aralık'ta yayınlanacak festivalde; Malezya'da bulunan iki sunucunun anonslarıyla, sırasıyla ülkelerin görüntüleri yayınlanacak. Gürman, festival için Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti. ABU TV Şarkı Yarışması'na daha önce Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç ve Manga katılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

İlgili Haberler

'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti
'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti
Bee Gees'ten Türkiye'ye hediye
Bee Gees'ten Türkiye'ye hediye
MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi
MasterChef Türkiye'nin son takım kaptanı seçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Neymar Cüneyt Çakır Samet Aybaba Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Pfizer Azerbaycan Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÖYKÜ GÜRMAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:18:01. #1.14#
title