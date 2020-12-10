ÖYKÜ GÜRMAN TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Öykü Gürman, Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali'nde bu yıl Türkiye'yi temsil edecek. Şarkıcı, Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti

Öykü Gürman, Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin her yıl düzenlediği ABU TV Şarkı Festivali'nde bu yıl Türkiye'yi temsil edecek. Şarkıcı, sözünü ve müziğine imza attığı 'Bir Sözüne' parçasıyla katılacak. Daha önce dört kez katıldığımız festival, bu yıl pandemi nedeniyle internet ortamında bütün ülkeleri temsil eden sanatçılar hazırladıkları performans ve tanıtım video'larıyla boy gösterecek.& ;





TARİHİ YERLERDE TANITIM FİLMİ ÇEKTİ& ;





14 Aralık'ta yayınlanacak festivalde; Malezya'da bulunan iki sunucunun anonslarıyla, sırasıyla ülkelerin görüntüleri yayınlanacak. Gürman, festival için Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti. ABU TV Şarkı Yarışması'na daha önce Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç ve Manga katılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin