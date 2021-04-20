Otyakmaz: "Avrupa kupaları iddiamız sürüyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otyakmaz: "Avrupa kupaları iddiamız sürüyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa Kupaları iddialarını sürdürdüklerini söyledi.

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa Kupaları iddialarını sürdürdüklerini söyledi. Otyakmaz, "13 haftadır namağlup serimiz devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma açısından da iddiamızı sürdürdüğümüz için bu bizim için çok önemliydi" dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, Avrupa Kupaları hedefi ile ilgili yöneltilen soruya, "Bu manada çok ciddi rakiplerimiz var, Alanya olsun, Antep olsun. Bunlar çok ciddi rakipler. Puan kaybına uğramamamız gerekiyordu bu maçta. Karşımızdaki şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici. 13 haftadır namağlup serimiz devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma açısından da iddiamızı sürdürdüğümüz için bu bizim için çok önemliydi. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim" diye yanıt verdi.

"Bana kalsa penaltıydı"

Otyakmaz, karşılaşmanın hakemin performansı hakkındaki soruya ise, "İlk yarı ufak tefek taktir hakları dikkatimi çekti. Hakemlik pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama penaltı konusu hariç. Bana kalsa penaltıydı. Evet, biraz belki elini çekiyor gibi gözükmekte birlikte eli ve kolu bayağı açık durumda. Penaltı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir suç veya kusur varsa VAR'daki hakemlere de bağlamak lazım diye düşünüyorum" cevabını verdi.

"Uygun görmediler"

Başkan Otyakmaz, takım kaptanı Hakan Arslan'ın cezasının indirilmesinin reddedilmesi ile ilgili de konuştu. Otyakmaz, "Bazı dönemlerde çok sık ve çok sayıda maç iptal edilip oyuncular tekrar oynayabiliyor. Maalesef taktir haklarını olumlu yönde kullanmadılar. Oysa ki pozisyon gereği kırmızı karttı ve hiçbir itiraz da yapmamıştı Hakan. Hakan Arslan'ın iyi bir centilmen sporcu olduğunu hesaba kattığımızda ödüllendirilmesi iyi olurdu ama öyle uygun görmediler. Diğer oynayan arkadaşlarımız da elinden gelen mücadeleyi gösterdiler" diye konuştu. - SİVAS

Otyakmaz: 'Avrupa kupaları iddiamız sürüyor'
Otyakmaz: 'Avrupa kupaları iddiamız sürüyor'
Otyakmaz: 'Avrupa kupaları iddiamız sürüyor'
Otyakmaz: 'Avrupa kupaları iddiamız sürüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş Sivas'ta yara aldı! Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu, yarıştaki takipçiler umutlandı
Beşiktaş Sivas'ta yara aldı! Siyah-Beyazlılar 1 puana razı oldu, yarıştaki takipçiler umutlandı
Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur
Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur
Gol krallığında zirvede olan Boupendza fırtınası Antalyaspor karşısında da esti, Hatay 3 puana erişti
Gol krallığında zirvede olan Boupendza fırtınası Antalyaspor karşısında da esti, Hatay 3 puana erişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otyakmaz: "Avrupa kupaları iddiamız sürüyor" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 22:00:35. #1.16#

title