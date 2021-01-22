Otomobilin üzerinde kanepe taşıdı
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Otomobilin üzerinde kanepe taşıdı

22.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:51
Otomobilin üzerinde kanepe taşıdı

TOKAT'ın Zile ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan otomobil görenleri şaşırttı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan otomobil görenleri şaşırttı.

Zile ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Muhsin Yacıoğlu Parkı civarında otomobilinin tavanında kanepe taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Otomobilini bir kamyonet gibi kullanan sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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