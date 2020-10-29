Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı
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Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı

29.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:55

Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı sincap, 10 günlük tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı sincap, 10 günlük tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Safranbolu'da seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yola fırlayan sincaba çarparak yaralanmasına sebep oldu. Sürücü, hareketsiz sincabı otomobiline alıp, yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde sincabın kafa travması geçirdiği tespit edildi. Veteriner İlker Başdağ, 10 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan sincabı doğal ortamına bırakmak istedi. Yakındaki bir okulun bahçesine bırakılan sincap, koşarak sınıfa girdi. Başdağ, bunun üzerine sincabı buradan alıp okulun arkasında bulunan bahçedeki ceviz ağacının altına bıraktı. Bir süre burada ileri geri koşan sincap, daha sonra gözlerden kayboldu.

Veteriner İlker Başdağ, bir canlıyı daha tedavi ederek doğal yaşama kavuşturduklarını ifade ederek, " Geldiğinde felç halindeydi. Tamamen hareketsiz bir şekildeydi. Yapılan tedavi sonucu günden güne iyileşerek eski haline döndü. Bizde doğasına geri saldık" dedi.

Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı
Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı
Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı
Otomobilin çarptığı sincap tedavi edilerek yeniden doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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