Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
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Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı Kırıkkale'de park halindeki bir otomobilin ön tampon bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de park halindeki bir otomobilin ön tampon bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilin sahibi Serdar Kelebek, gelen sesler üzerine tamponun içinde kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayınca da itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, kediyi tampondan çıkartabilmek için dakikalarca uğraştı. Yavru kedi, ön sağ tekerin çamurluğu sökülerek tampondan çıkartıldı.

Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Otomobil tamponunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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