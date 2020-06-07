Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı
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Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.

Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı
07.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:15

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. 

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ali Irk (27) yönetimindeki 45 SC 4444 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, jandarma ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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