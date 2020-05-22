Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı
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Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı

Malatya'da otomobilin şarampole devrildiği kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı.

Otomobil şarampole devrildi, sürücünün burnu dahi kanamadı
22.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:24

Malatya'da otomobilin şarampole devrildiği kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Arguvan ilçe merkezin çıkışında meydana geldi. A.A idaresindeki 44 AAN 710 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yerine gelen itfaiye ve 112 ekibi, herhangi yaralanma söz konusu olmayınca müdahale etmeden olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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