"Otele Gelenle Bedava İlişkiye Gireceğim" Dedi, 3 Bin Kişi Kapıya Yığıldı
Çin'de 19 yaşındaki genç bir kız sosyal medya hesabında, kaldığı otele gelen herkesle bedava ilişkiye gireceğini söyledi. Otelin önüne 3 bin kişi gelince polis genç kızı gözaltına aldı.
Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Miss Ye, sosyal medya hesabında, canlı yayında otele gelen herkes ile bedavaya ilişkiye gireceğini söyledi. Kısa sürede kızın kaldığı otelin önünde 3 bin kişi toplandı. Olaydan sonra kız polis tarafından fuhuştan gözaltına alındı.
"ŞAKA YAPTIM" DEDİ
Otel yetkilileri, ayrıca olay ile ilgili çok kişinden telefon aldıklarını söyledi. Yüzlerce kişinin otele gelmesinden dolayı kız yaptığı paylaşımı kaldırıp bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi.
TAKİPÇİ KAZANMAK İSTEMİŞ
Olaydan sonra kaldığı otelden ayrılan kız polis tarafından Sanya Phoenix uluslararası havalimanında polis tarafından fuhuş suçlaması ile gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.
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Acabaa herşeyi beleşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alan razı verenin canı yanıyor otelci para kazanıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kadın Çin malı orijinal değilCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Hersey arkadaşım için yapacağım. @yuliagüngör. Yakında ciğ köfteci açacak ben de en 1 kilo ala öpücük verecem.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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1 senede bitmezdi o kuyruk. . Polis müdahale etmekle iyi etmiş. .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır