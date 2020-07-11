Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Ayasofya kararı dolayısıyla Danıştay'a güller bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Ayasofya kararı dolayısıyla Danıştay'a güller bıraktı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Danıştay'a güller bıraktı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Ayasofya kararı dolayısıyla Danıştay'a güller bıraktı
11.07.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:12

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Danıştay'a güller bıraktı.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından dolayı Danıştay'a güller bıraktı ve yazılı açıklamalarda bulundu. Canpolat konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının ardından hepimiz emanete sahip çıkmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Eskisi gibi yabancı güçlerin her istediğini yapan bir Türkiye yok. 'Her yerde cami varmış.' Her yerde bir Ayasofya yok. Ayasofya fethin sembolü ve peygamberin dininin yeryüzüne yayılmasının bizatihi işaretidir. Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkanlar aslında Hazreti Muhammed'e karşı çıkmaktadırlar. Evet Hristiyanlara asla karşı değiliz ama onlar da artık İslam'a karşı olmaktan vazgeçmelilerdir. Zira bizim için 4 büyük hak din vardır. Biz o hak dinin peygamberlerine ve kitaplarına iman ediyoruz. Biz Türk'üz. Irkçı olduğumuzu düşünenler; Arabistan'da dünyaya gelen bir Peygamberin ilahi davası yolunda şehadeti arzulayan bir millet olduğumuzu düşünemez. Biz o Peygambere canı gönülden Allah'ın rızası için bağlıyız. Ceddimiz Hz. Fatih aslında Hristiyanlara bir mesaj vermektedir. O mesaj şudur; 'Hz. İsa da bizim Hz. Musa da, dünyanın en son peygamberi Hz. Muhammed'in izinde olmak İsa'nın ve Musa'nın da izinde olmaktır.' Bu mesaj insanlığın kurtuluş mesajıdır. Bu anlamda bugünün Türkiye'si milletin egemen olduğu, tam bağımsız, tam demokratik, müreffeh, onurlu bir Türkiye'dir, herkes bunun kıymetini bilmelidir.

Tüm dostlarımız bilmelidir ki; 2014'ten bu yana ABD ve İsrail'le mücadele nasıl bir milatsa, FETÖ ile mücadele nasıl bir milatsa, 15 Temmuz nasıl bir milatsa, Ayasofya'nın ibadete açılması da öyle bir milattır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar Güncel
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Tarih katilleri yüzlerce yıllık türbeye spreyli saldırıda bulundu
Tarih katilleri yüzlerce yıllık türbeye spreyli saldırıda bulundu
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım atıldı
Twitter'dan "ücretli üyelik" için ilk adım atıldı
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Bülent Turan Fatih Sultan Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Seda Sayan Bergüzar Korel İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Ali Palabıyık Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Avrupa Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat, Ayasofya kararı dolayısıyla Danıştay'a güller bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 20:23:25. #1.14#
title