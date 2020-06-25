Osmaniye'de pandemi süreci değerlendirme toplantısı yapıldı Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yılmaz, valilik makamında düzenlenen toplantıda, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymalarının salgınla mücadelede büyük önem taşıdığının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Hepimizin sağlığı için lütfen dışarı çıktığımızda maskenizi kuralına uygun şekilde takalım, sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için özen gösterelim ve el hijyeninize daha fazla önem verelim. Unutmayalım ki bu tedbirlere, sadece kendimiz için değil, başkalarının sağlığı için de uymak zorundayız. Bu tedbirlere uymak birbirimize karşı borcumuzdur. Bu zor süreci ancak hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek atlatabiliriz."

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, da toplantıda salgın sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl genelinde 31 filyasyon ekibinin çalışma yürüttüğünü ifade eden Öznavruz, "İlimizde 3 bin 274 hedef hane belirlendi. 3 bin 81 hanede tarama yapıldı. Kalan 193 hanenin ise tarama işlemlerine devam ediliyor." dedi.

Toplantıda daha önce alınan kararlar değerlendirilerek, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Bahar, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Hamza Tor ve Kamu Hastaneleri Başkanı Güney Cem Bülbüloğlu katıldı.

Kaynak: AA