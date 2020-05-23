Osmangazi Belediyesi vatandaşın yanında
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Osmangazi Belediyesi vatandaşın yanında

Korona virüs salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteğinde bulunan Osmangazi Belediyesi, yardım kolilerini kapı kapı vatandaşlara ulaştırıyor.

Osmangazi Belediyesi vatandaşın yanında
23.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:46

Korona virüs salgınında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteğinde bulunan Osmangazi Belediyesi, yardım kolilerini kapı kapı vatandaşlara ulaştırıyor.

Osmangazi Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından salgın sürecinde titizlikle yapılan yardımlar, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam etti. Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük erzak, ekmek, çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Korona virüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcayan Osmangazi Belediyesi ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için alışveriş yardımında da bulunarak hiç kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyor. Salgının ekonomik ve sosyal etkilerinin en az düzeyde hissedilmesi adına çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, son 10 günde vatandaşlara toplam 38 bin 609 sosyal destek sağladı. Belediye ekipleri, 11-22 Mayıs tarihleri arasında 5 bin 110 erzak, 12 bin 336 çorba, 20 bin 819 ekmek dağıtırken, 344 adet de alışveriş yardımı yaptı.

Korona virüs sürecinin yardımlaşma ve dayanışma içinde atlatılacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız. Bu süreçte kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bütün imkanlarımızı seferber ettik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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