Osmaneli'nde gündüz bakımevindeki minikler yılsonu etkinliği düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaneli'nde gündüz bakımevindeki minikler yılsonu etkinliği düzenledi

Osmaneli'nde gündüz bakımevindeki minikler yılsonu etkinliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Kadın Girişimciler Kooperatifi Gündüz Çocuk Bakım Evindeki minik öğrenciler, yılsonu etkinliği düzenledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Kadın Girişimciler Kooperatifi Gündüz Çocuk Bakım Evindeki minik öğrenciler, yılsonu etkinliği düzenledi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte, Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi ve Belediye Başkanı Münür Şahin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından minik öğrencilerin müzik eşliğinde yaptığı gösteriler, izleyicilerden ilgi gördü.

Etkinliğe, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için 'sıcak hava' uyarısı
Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için "sıcak hava" uyarısı
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı
Pişkinliğin bu kadarı! Ormanı yakıp, elini kolunu sallaya sallaya bölgeden ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Deniz Akkaya Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaneli'nde gündüz bakımevindeki minikler yılsonu etkinliği düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:27:43. #1.14#

title