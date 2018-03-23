Ortacalı Üreticiye 9 Buçuk Milyon Hibe ve Destekleme

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Muğla'nın Ortaca ilçesinde üreticiye yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan hibe ve desteklemeler dikkat çekiyor. İlçede bin 839 kayıtlı çiftçiye destek veriliyor.

27 bin hektar coğrafi alanının 6 bin hektarında tarım yapılan ilçede, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi amacıyla 2006-2018 yılları arasında toplam 13 proje için işletmelere yüzde 50 hibe desteğinde bulunuldu. Desteklerle süt sığırcılığı, paketleme ve depolama tesisi ile soğuk hava tesisleri yapılması sağlandı.

Yapılan hibe ve desteklemeler ile ilgili İHA'ya açıklama yapan Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan tarımsal potansiyeli yüksek olan ilçe üreticisini teşvik etmek amacıyla yapılan desteklerin önemli olduğunu söyledi.

2006 yılından bu yana işletmelere 4 Milyon 683 bin 708 lira hibe verilerek, bölgeye modern tesisler kazandırılmasının önünün açıldığına değinen İlhan, 2018 desteklemelerinde ise mazot, gübre, süt, fidan, yem bitkileri ile organik ve iyi tarım gibi 15 farklı kalemde 4 Milyon 420 bin 886 lira destekleme yapılmasının planlandığını aktardı.

İlhan, genç çiftçi desteleri ile birlikte üreticiye 9 Milyon 494 bin 595 lirayı bulan destek sağlanmasının ve desteklemelerin artarak devam etmesinin sevindirici olduğu vurguladı.

2017 yılında ilçeden yaklaşık 40 bin ton ihracat yapıldığının altını çizen İlhan; "İlçemiz, Muğla'da limon ve nar üretiminde bir numara. Tonaj olarak da iyi bir rakama sahibiz. Üretim kapasitesi olarak çok iyi durumdayız. Avrupa, Rusya ve Arap ülkelerine ihracat yapılıyor. Domates üretiminde ise Fethiye ve Seydikemer'in ardından 3'üncü sıradayız. Yapılan desteklemeler ile üretimimizin kalitesinin artarak devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Yeni girişimcilere teşvik

Bölge toprağının verimli olduğunu dile getiren İlhan, "Sulama suyu sorunu yok, arazilerimizin yüzde 90'ı sulanıyor. Bazı pazarlama sorunlarını da çözdüğümüzde verimimizin daha da artacağını düşünüyorum. Sahil alanlarında su ürünleri ile ilgili çalışmalarda yapılmakta, iklim ve su kaynakları açısından zengin ve tropikal bir iklime sahip olmamızdan dolayı yeni tropikal meyvelerde yetiştirilebiliyor. Örneğin Avokado yetiştiriciliği yaygınlaştı. Ejder meyvesi yetiştirmeye başlayan üreticilerimiz var. Yeni girişimcilere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından gerekli desteklerin sağlanması bizi mutlu ediyor." dedi.

Üretilmeyen tek şeyin toprak olduğunu kaydeden İlhan, şunları söyledi; "Toprak olursa her şeyi üretebiliriz. Bu nedenle tarımsal alanlarımızı korumamız gerekiyor. Bölgemiz Özel Çevre Koruma bölgesi olmasından dolayı tarımsal faaliyetlerde çevreyi koruma amaçlı desteklemeler de çok önemli. Bu kapsamda Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Projesi kapsamında 63 çiftçimize 406 bin 780 lira destekte bulunuldu. Proje devam etmekte, Bakanlığımızın destekleri ile çiftçimiz daha kaliteli ürünler yetiştirmeye devam edecektir." - MUĞLA