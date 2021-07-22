Orta Direk Şaban konusu nedir? Orta Direk Şaban oyuncuları kimler?
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Orta Direk Şaban konusu nedir? Orta Direk Şaban oyuncuları kimler?

Orta Direk Şaban konusu nedir? Orta Direk Şaban oyuncuları kimler?
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1984 yılında gösterime giren Türk filmi Orta Direk Şaban yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken filmin başrollerinde ise Kemal Sunal ve Bahar Öztan gibi usta sanatçılar var. Bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlanacak olan film konusuyla hem düşündürüp hem güldürüyor. Peki, Orta Direk Şaban konusu nedir? Orta Direk Şaban oyuncuları kimler?

1984 yılında gösterime giren Türk filmi Orta Direk Şaban yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken filmin başrollerinde ise Kemal Sunal ve Bahar Öztan gibi usta sanatçılar var. Bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlanacak olan film konusuyla hem düşündürüp hem güldürüyor. Peki, Orta Direk Şaban konusu nedir? Orta Direk Şaban oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ORTA DİREK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir.

Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.

ORTA DİREK ŞABAN OYUNCULARI

• Kemal Sunal – Şaban

• Bahar Öztan – Bahar Gökçe

• Yalçın Tülpar – Erkan

• Ergun Köknar – Adnan Bıçakçı

• Yavuzer Çetinkaya – Çete Reisi Çakal

• Reha Yurdakul – Şükrü Bey

• Renan Fosforoğlu – Gıyasettin Amca

• Memduh Ün – Tahsin Bey

• Oktar Durukan – Kara Bela Kadir

• Coşkun Göğen – Sinyor Lopez

• Sırrı Elitaş – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

• Mehmet Uğur – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

• Tahsin Koray – Adnan Bıçakçı'nın Adamı

• Celal Yonat – Celal

• Fatih Özses – Çete Elamanı

• Dinçer Çekmez – Antrenör

• Hüseyin Kutman – Basketbol Antrenörü

• Baykal Kent – Basketbol Antrenörü

• Hayri Caner – Kahveci

• Ekrem Dümer – Doktor Sami

• Hikmet Karagöz – İşportacı

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