Orman Mühendisleri Odası'ndan 'Dur Yolcu' klibi ORMAN Mühendisleri Odası, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle, 'Dur Yolcu! 1915' başlıklı klip yayımladı.

ORMAN Mühendisleri Odası, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle, 'Dur Yolcu! 1915' başlıklı klip yayımladı.

Orman Mühendisleri Odası'nın Twitter hesabından yayımlanan klip, "Dur yolcu!' Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin sembolü bir abide. Ama abideler çıplak topraklara yakışmazdı. Lazım olan bir ormancı imzasıydı, atıldı. Emeği geçenlere saygı ve minnetle" notuyla paylaşıldı. 2 dakika 10 saniyelik klip, 1960 yılında 'Dur Yolcu' anıtını yapan emekli asteğmen Seyran Çebi'nin o günlerde anıtın yapımına ilişkin yaşadığı gelişmeleri anlatmasıyla başladı. Çebi, "Fevkalade resim yapan bir insandım. Paketin arkasında asker resmi vardı. Komutanım sana görev veriyorum, 'bunu yap' dedi. Askere o alanı dikdörtgen şeklinde traşlattım. Meşaleyi de askerin sol tarafına yapmamız istenildi. Komutan 'eline sağlık, fevkalade oldu' dedi" ifadelerini kullandı.Klibin sonunda ise Genel Başkan Hasan Türkyılmaz'ın Albay Turan Şekip Pınar, Seyran Çebi ile 'Dur Yolcu' abidesini ağlarla süsleyen orman sevdalılarına teşekkür ile ile sona eriyor. Öte yandan klipte, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin ve 21 Mart Ormancılık Haftası'nın ortak işlenildiği belirtildi.

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ANKARA,

Kaynak: DHA