Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı - Haberler
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Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı Nakliye yapacakları malzemeleri çalıp satmak istediler Arnavutköy'de yakalandılar Kahramanmaraş'ta bulunan bir kumaş firması sahipleri anlaşmış oldukları nakliye şirketi ile ürünlerinin taşımasını yaptırmak istedi.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı

Nakliye yapacakları malzemeleri çalıp satmak istediler Arnavutköy'de yakalandılar

İSTANBUL - Kahramanmaraş'ta bulunan bir kumaş firması sahipleri anlaşmış oldukları nakliye şirketi ile ürünlerinin taşımasını yaptırmak istedi. Taşımacılık için bir kişi ile anlaşan firma yüklü miktarda kumaşı tıra yükledikten iki gün sonra istedikleri adrese ulaşmadığını fark etti. Ürünleri, ucuz şekilde satmaya çalışan organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta bulunan kumaş fabrikasındaki ürünlerin taşımacılığını yaptırmak isteyen Gökhan D. Nakliye işleri ile uğraştığını iddia eden herkesin Barış olarak tanığı aslen Baran Ç. ile irtibata geçti. Kahramanmaraş'taki fabrikasından 1 milyon 700 bin TL'lik ürünü tıra yükleyen ve belirttiği adrese gönderilmesini isteyen firma sahibi Gökhan D. Tır yola çıktıktan sonra iki gün geçmesine rağmen ürünlerin gitmesi gereken yere ulaşmadığını fark etti. Daha sonra bir kişinin Gökhan D.'yi arayarak kendi ürünlerinin daha ucuz fiyata satılmak istendiğini söyledi bunun üzerine Gökhan D.'nin avukatı polis ekipleri ile iletişime geçti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin Hadımköy Ömerli'de yapmış olduğu çalışmalar da bir depo içerisinde malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları üzerine depoya baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında nakliye işleri ile uğraştığını iddia eden Barış lakaplı Baran Ç., suça karışan tır şoförü Ali S. ve kaçırılan malları satmaya çalışan Mesut B. Kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı

Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı

Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı

Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy'de duvara tosladı
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