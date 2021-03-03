Ordu Valisi Sonel, birkaç haftada Kovid-19 vakalarını düşüşe geçireceklerini vurguladı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "tam saha pres" yaparak birkaç hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını açısından yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu'daki Kovid-19 vaka sayılarını düşüşe geçireceklerini söyledi.

Vali Sonel, kontrollü normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığınca yarın başlatılacak "Dinamik Denetim Modeli" uygulaması öncesinde kentteki meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen, kaymakamların da video konferansla katıldığı toplantıda konuşan Sonel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 il valisinin katılımıyla video konferans yoluyla toplantı yapıldığını anımsattı.

Toplantının amacı hakkında katılımcılara bilgi veren Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu destek ve güçle, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlarla bu işi başından beri çok sıkı tutmaya gayret ediyoruz. Bugünden sonra da daha sıkı şekilde alanda olacağız ve bu illetten kurtulacağız." diye konuştu.

Sonel, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme döneminde olunduğuna işaret ederek, sağlık için herkesin birbirine karşı sorumlu olduğunu belirtti.

Ordu'nun çok yüksek riskli 17 il arasında yer aldığının altını çizen Sonel, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız sahada çalışıyor, baştan itibaren çok gayret gösteriyoruz. Ama yine de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aralık ayında yoğun bakım ve servis konusunda hastanelerimizde yoğunluk yaşamıştık. Şu an yoğun bakımlarda, servislerimizde sıkıntımız yok. Ordu ailesi olarak bu salonda olanlar, olmayanlar hep beraber alana tam saha pres yapacağız ve Allah'ın izniyle birkaç hafta içinde devletimizle, milletimizle, Ordu ailesi olarak Kovid-19'u düşüşe geçireceğiz."

Sonel, yarın itibariyle 81 ilde eş vakitli denetimler yapılacağını anlatarak, yarın ilgili birim temsilcileri ve çalışanlarıyla sahada olacaklarını, sonraki günlerde de denetimleri sürdüreceklerini anlattı.

"Kovid-19 ile mücadelede başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum"

Sahada maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde denetimler yapacaklarını dile getiren Sonel, "Allah'ın izniyle bu işi atlatacağımıza inanıyorum. Bu durum bizleri üzüyor. Bizim de esnaflarımız var. Esnafımızı, kapalı olan iş yerlerimizi düşünerek, bir an önce toparlamamız gerekiyor. Kovid-19 ile mücadelede başarılı olacağımıza, toparlayacağımıza gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da kentteki Kovid-19 salgınının durumu hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunup yapılması gereken çalışmalar ve uygulamalarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ordu'daki günlük pozitif vaka sayısının aralık ayındaki günlük sayının üçte biri oranında olduğunu aktaran Kasapoğlu, izolasyon ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Katılımcılar da ildeki vaka sayılarının düşürülmesi için alınması gereken önlemler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli