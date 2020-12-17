Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid ile esrar maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemledirir ardından serbest bırakılırken, 1'si ise çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay