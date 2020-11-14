Ordu'da uyuşturucu operasyonu
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

14.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:38
Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Ekipler aramada, 12 kilogram kubar esrar ve içerisinde esrar bulunan 6 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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